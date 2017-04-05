Дальнобойщики признали участие одного процента коллег в стачке против «Платона»

Во «всероссийской» стачке перевозчиков, выступающих за отмену системы «Платон», на поверку участвуют не обещанные 80, а всего около процента российских дальнобойщиков. Такую статистику озвучили представители протестующих в среду, 5 апреля, на пресс-конференции. Руководитель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин не согласился с предположением, что низкая активность водителей связана с тем, что конфликт во многом надуман и тариф 1,9 не столь критично отражается на доходах перевозчиков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, тариф в системе «Платон», установленный на уровне 1,9, наверное, не критичен для транзитных перевозчиков. Но этот вопрос следует адресовать им. У российских дальнобойщиков другое понимание ситуации «Для нас — «Платон» существовать не должен. Это мы говорили еще в 2015 году и возвращаться к этому вопросу смысла нет», — заявил Бажутин.

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27 марта было объявлено о начале бессрочной забастовки против системы «Платон» и повышения тарифов на проезд грузовиков по федеральным трассам. Бажутин утверждал, что главная цель акции — сесть за стол переговоров. При этом организаторы акции протеста утверждали, что их поддерживают до 80 процентов российских перевозчиков.

Подготовка к стачке не обошлась без скандалов. В частности дальнобойщики из движения «12 тонн», объединяющего более 450 водителей, направили открытое обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) с жалобами на угрозы со стороны их коллег. «За последние несколько дней на страницу нашего движения "12 тонн" в интернете поступил ряд жалоб со стороны водителей на то, что их призывают принять участие в акции протеста 27 марта, а в случае отказа угрожают выбивать стекла, и так далее», — сообщается на странице «ВКонтакте».

