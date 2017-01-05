Участникам акции в Петербурге пригрозили судом за блокировку платной дороги

В Санкт-Петербурге водители в рамках акции Объединения перевозчиков России (ОПР) временно заблокировали семь полос платной скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), что привело к пробкам в Московском районе города. В администрации автотрассы допустили подачу исков к водителям о компенсации причиненного материального ущерба. Об этом сообщается на сайте концессионера трассы ООО «Магистраль северной столицы».

Как уточняется, в четверг, 5 января, около 15:00 на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу южного участка ЗСД, водители нескольких транспортных средств, в их числе один грузовик, одновременно совершили наезды на шлагбаумы. По предварительным данным, эти действия были преднамеренными.

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«В результате на подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация ЗСД «оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы для возбуждения дел и поддержания правопорядка», поскольку «частная автодорога, как и любой инфраструктурный объект, является неприемлемым местом для проведения каких-либо акций». «Кроме того, будет рассмотрен вопрос о подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы», — добавили в компании.

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Как рассказал «Фонтанке.ру» лидер движения ОПР Андрей Бажутин, в акции принимают участие 15 машин. Водители подъехали к шлагбаумам и ударились в них, создав таким образом повод для оформления ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, один активист был задержан. «Он был доставлен в отделение за неповиновение требованиям полиции, в отношении него составлен административный протокол», — уточнил ТАСС представитель областного управления МВД России.

ЗСД — внутригородская многополосная магистраль, связывающая южные и северные районы Санкт-Петербурга в обход центра. Она позволит объезжать мегаполис примерно за 20 минут. На строительство трех участков диаметра — центрального, южного и северного — планируется потратить более 200 миллиардов рублей, из которых половина — средства инвесторов.