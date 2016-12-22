Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве

Дальнобойщик, из-за мороза застрявший на трассе под городом Ноябрьск на Ямале, обвинил МЧС в вымогательстве. Об этом Анатолий Зоря сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, фуры в районе Карамовского поста остановились из-за того, что температура опустилась ниже минус 64 градусов. «Мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колеса, чтобы не замерзнуть. Что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр. До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим, если заплатим им», — написал Зоря в среду, 21 декабря.

Он отметил, что их запасы топлива и еды на исходе. Дальнобойщик добавил, что за четыре дня, которые они провели на трассе, сотрудники МЧС появились только один раз.

Как сообщается на сайте главка МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, к месту скопления машин было доставлено дополнительно дизельное топливо для поддержания работы автомобилей. «Водителям предложено разместиться в организованном пункте временного размещения (ПВР), для отдыха и организации банно-прачечных мероприятий. От размещения в ПВР водители отказались», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в настоящее время в районе Карамовского поста находится около 25 автомобилей. Отмечается, что днем ранее там находилось 37 машин и 45 человек, детей среди которых нет.