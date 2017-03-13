Дальнобойщки пожаловались в прокуратуру и СК на угрозы со стороны коллег

Дальнобойщики из движения «12 тонн», объединяющего более 450 водителей, направили открытое обращение в Генпрокураутру и Следственный комитет (СК) с жалобами на угрозы со стороны их коллег, планирующих провести 27 марта всероссийскую забастовку. Текст обращения опубликован на странице движения «ВКонтакте».

«За последние несколько дней на страницу нашего движения "12 тонн" в интернете поступил ряд жалоб со стороны водителей, на то, что их призывают принять участие в акции протеста 27 марта, а в случае отказа угрожают выбивать стекла, и так далее», — сообщается на странице. В частности, водителей, отказывающихся от участия в стачке, предупреждают, что «может и камень прилететь».

Материалы по теме Фуры гнева Как недовольные дальнобойщики пытались взять Москву в клещи

Также в сообщении цитируются слова Александра Расторгуева, члена Товарищества инициативных граждан России (ТИГР) и одного из организаторов забастовки: «Если хотите, чтобы ваша машина и жизнь были в безопасности, подумайте, выезжать ли в этот день, ожидаются камнепады и удары молний».

Ранее СМИ сообщали, что российские дальнобойщики 27 марта начнут бессрочную забастовку против системы «Платон» и повышения тарифов на проезд грузовиков по федеральным трассам. Как заявил «Росбалту» председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин, главная цель акции — сесть за стол переговоров. Организаторы стачки заявили, что их поддерживают порядка 80 процентов российских перевозчиков.