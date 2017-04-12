Перевозчикам предложили объединиться для диалога по «Платону»

Ассоциация «Грузоавтотранс» предложила создать объединение региональных грузоперевозчиков, в обязанности которого войдет налаживание диалога с госорганами по вопросам работы системы «Платон». Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

«Мы должны вместе сесть и обсудить, какой будет многофункциональная ассоциация, которая объединит те регионы, где будут объединены перевозчики. И только тогда у нас появится взаимосвязь с теми органами власти, которые сегодня присутствуют, — и с Госдумой, и с Минтрансом, и с правительством», — заявил глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

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По его словам, концепция ассоциации уже есть, ее нужно обсудить с региональными объединениями дальнобойщиков, добавил он.

27 марта было объявлено о начале бессрочной забастовки против системы «Платон» и повышения тарифов на проезд грузовиков по федеральным трассам. Организаторы акции заявляли, что на их стороне около 80 процентов российских перевозчиков. Однако позже были озвучены другие данные — поддерживающих стачку оказалось около одного процента.