Медведев поручил проработать вопрос скидок в «Платоне» в увязке с пробегом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега грузового автомобиля. Об этом в субботу, 25 марта, говорится в поручениях главы правительства, опубликованных на сайте кабмина.

«Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову) проработать вопрос и представить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе "Платон" в увязке с величиной фактического пробега транспортного средства по федеральным трассам», — говорится в документе.

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Помимо этого, Минтранс и Минюст должны проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неоплаченный проезд двенадцатитонников по федеральным трассам. Ведомствам также поручено разработать систему наказания отправителя и получателя груза за превышение максимально допустимых нагрузок в системе весогабаритного контроля.

23 марта стало известно, что Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу. «Она экономически разумно выглядит — чем больше ездишь, тем меньше платишь по тарифу. В этом есть определенный резон», — отметил председатель правительства.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».