Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал разумной идею о снижении тарифов в системе «Платон» для большегрузов, которые ездят на дальние расстояния. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает ТАСС.

«Она экономически разумно выглядит — чем больше ездишь, тем меньше платишь тариф. В этом есть определенный резон», — отметил премьер-министр. Однако он уточнил, что пока не говорит ни «да», ни «нет». Необходимо обдумать и просчитать это предложение, подытожил глава правительства.

Движение автомобилистов «Двенадцать тонн», объединяющее водителей и владельцев большегрузных грузовиков, назвало «очередной победой» встречу премьер-министра с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. На странице движения в социальной сети «Вконтакте» отмечено, что тариф системы «Платон» за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам будет повышен не в два раза, а всего на 25 процентов.

Кроме того, по итогам встречи Медведев одобрил идею создания портала для публикации сведений о том, куда и на что идут деньги от «Платона». Также были обсуждены вопросы ужесточения подготовки водителей-дальнобойщиков и контроля деятельности штрафстоянок.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».

