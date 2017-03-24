Тариф «Платона» с середины апреля повысится на четверть

Тариф системы «Платон» повысится до 1,91 рубля за километр, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Данный документ опубликован в пятницу, 24 марта, на сайте правительства России.

В постановлении отмечается, что ранее планировалось подорожание до 3,06 рублей за километр. Однако, после встречи Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, состоявшейся 23 марта, было решено повысить тариф на 25 процентов.

23 марта стало известно, что Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу. «Она экономически разумно выглядит — чем больше ездишь, тем меньше платишь тариф. В этом есть определенный резон», — отметил премьер-министр.

Кроме того, по итогам встречи Медведев одобрил идею создания портала для публикации сведений о том, куда и на что идут деньги от «Платона». Также были обсуждены вопросы ужесточения подготовки водителей-дальнобойщиков и контроля деятельности штрафстоянок.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».

