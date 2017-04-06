РЖД сделает «Сапсан» на пять минут быстрее

У скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, с 1 июня изменится график движения. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

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Поезда «Сапсан» будут находиться в пути на пять минут меньше. Минимальное время составит 3 часа 35 минут. Как пояснили в РЖД, ускорение движения зависит от количества вагонов в поезде и остановок на маршруте следования.

В марте стало известно, что «Сапсан» вошел в тройку лучших в России железнодорожных составов по версии турсервиса «Туту.ру». В октябре 2016 года эксперты компании «Аэроклуб» выяснили, что самые дешевые билеты на этот поезд нужно приобретать примерно за две недели до путешествия.

Высокоскоростной поезд «Сапсан» совершает рейсы из Москвы в Санкт-Петербург с декабря 2009 года, в Нижний Новгород — с 2010 года.