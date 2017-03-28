Путешественники выбрали лучшие поезда России

Лучшим поездом России путешественники признали двухэтажный состав с сидячими местами 045В/046В, курсирующий между Воронежем и Москвой. Об этом представители туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Поезд 045В/046В возглавил рейтинг из 10 позиций, созданный на основании более чем 25 тысяч отзывов железнодорожных пассажиров, оставленных на портале. Туристы оценивали по 10-балльной шкале общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона и туалета, наличие розеток и кондиционера.

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В итоге 045В/046В получил 9,6 балла. На втором месте — двухэтажный поезд 069В/070Г такого же типа, также следующий по вышеупомянутому маршруту. Он удостоился оценки в 9,57 балла.

Замыкает тройку «Сапсан», перевозящий пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. Его оценили в 9,54 балла. Четвертая строчка досталась составу 010А/010Ч (маршрут Москва — Псков). На пятой позиции находится поезд 104В/104Ж, курсирующий между российской столицей и Адлером.

В топ-10 также были включены двухэтажный 023Г/024М (Москва — Казань), 801С/802С (Краснодар — Адлер), 005А/006А (Москва — Санкт-Петербург), курсирующий между двумя столицами «Невский экспресс» (747А/748А) и 143С/144Ч (Москва — Кисловодск).

В феврале сообщалось, что треть россиян хотя бы раз в жизни опаздывали на поезд или электричку.

