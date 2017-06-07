Немцы инвестировали два миллиарда евро в российскую экономику

Немецкие промышленные компании инвестировали в прошлом году два миллиарда евро в реализацию проектов в России. Об этом на международном железнодорожном форуме «Стратегическое партнерство 1520» сообщил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, немецкие корпорации охотнее стали вкладывать в различные сектора российской экономики. «За счет выгодного курс рубля, политики импортозамещения этот тренд усилился. И только за прошлый год немецкие компании инвестировали два миллиарда евро в Российскую Федерацию. Больше половины компаний, которые мы опросили, имеют производство в России и будут его расширять», — сказал он.

Хармс напомнил, что только корпорация «Сименс» создала в РФ более 40 тысяч рабочих мест в различных промышленных отраслях. Компания, в частности выпускает электропоезда "Ласточка" и электровозы на заводе "Уральские локомотивы" (совместное предприятие с «Синарой»).

«Еще один пример из железнодорожной отрасли — компания "Фоссло", которая на сто процентов локализовала производство рельсовых скреплений и откроет в октябре свой завод в России», - добавил Хармс. Он также обратил внимание на нюансы локализации производства в России, которые обсуждал ранее с главой РЖД Олегом Белозеровым. «У нас при локализации [производства в России] есть склонность к локализации железа. Наверное, более важно в сложившейся обстановке локализация технологий и интеллектуального продукта. Необходимо стимулировать именно такую локализацию», — резюмировал он.

Хармс также рассказал, что ряд крупных немецких компаний (таких как «Фольксваген, «Бош», «Континенталь») успешно экспортируют выпущенную в России продукции, в том числе на рыки ЕАЭС, благодаря выгодному курсу рубля. Однако перспективы развития экспорта, по его словам, в значительной степени зависят от колебания курса национальной валюты.

