Путин предложил вдвое увеличить срок специальных инвестконтрактов

Президент России Владимир Путин считает целесообразным увеличить срок специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с нынешних 10 до 20 лет. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент подчеркнул, что в авиации, и в других критически важных сферах, России необходимы собственные разработки и компетенции.

«Надо их восстанавливать или создавать заново. Очевидно, что развивать эти технологические узлы мы можем только привлекая крупных частных инвесторов, которые заинтересованы и в новых технологических решениях, и в диверсификации своего собственного бизнеса», — сказал Путин. Обеспечить привлекательные условия для инвестирования, по его словам, можно с помощью механизмов специальных инвестиционных контрактов.

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«Предлагаю подумать над тем, как усовершенствовать этот механизм. В принципе, он у нас работает, но его нужно дорабатывать. Например, можно увеличить срок специнвестконтракта с нынешних 10 до 20 лет», — предложил президент. Он добавил, что нужно предусмотреть возможность участия в СПИК не только федеральных органов власти и регионов, но и российских институтов развития, банков, субъектов естественных монополий.

Механизм СПИК действует с июля 2015 года. Он представляет собой соглашение федеральных или региональных властей с инвестором, гарантирующее льготы (к примеру, обнуление налога на прибыль) и неизменность условий ведения бизнеса. В обмен частная компания обеспечивает определенный уровень инвестиций, уровень локализации, объем производства. данный механизм используется иностранными компаниями, работающими в России, для получения статуса российского производителя, что в свою очередь дает доступ к госзакупкам и упрощенный порядок получения субсидий. В настоящее время заключено около десятка СПИК, один из них — с концерном Daimler AG по строительству автозавода в Московской области.