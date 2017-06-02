Путин призвал бизнес США помочь своему президенту

Президент России Владимир Путин обратился к американским бизнесменам с призывом помочь руководству США восстановить политический диалог между двумя странами. С таким заявлением он выступил на сессии «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках ПМЭФ-2017, передает ТАСС.

«Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

По словам Путина, от колебаний политической конъюнктуры могут застраховать только прочные торговые и инвестиционные связи между Россией и США.

Глава государства также напомнил участникам встречи о сложных периодах истории, когда обе страны «представляли разные политические и идеологические системы». «Соединенные Штаты всегда оставались нашим значимым торговым партнером», — подчеркнул Путин.

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«Мы будем всячески стремиться к тому, чтобы бизнес в России был выгоден для американских партнеров», — сказал президент. Тот факт, что деловые сообщества двух стран продолжают поддерживать тесный контакт, он назвал отрадным.

Ранее в пятницу, 2 июня, появилась неофициальная информация, что администрация президента США Дональда Трампа еще в первые недели своей работы была готова нормализовать отношения с Россией, однако назначенцы прежней администрации Барака Обамы и штатные сотрудники Госдепартамента этому всячески мешали.

После присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе в 2014 году Соединенные Штаты и ряд стран ввели санкции в отношении Москвы, в частности ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.