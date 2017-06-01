США ввели санкции против российских фирм из-за сотрудничества с КНДР

Министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц из-за сотрудничества с КНДР в области развития ракетных и ядерных технологий. Об этом сообщает Reuters.
В списке попавших под ограничения компаний две российские: «Ардис-Подшипник» и «Независимая нефтяная компания», а также гражданин России Игорь Мичурин 1978 года рождения.
Кроме того, под действие американских санкций попали компании из Китая и КНДР, а также несколько граждан этих стран.
29 мая Северная Корея произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.
В Южной Корее и Японии назвали ракетный пуск нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Токио заявил «решительный протест»; Пхеньян подчеркнул, что испытания представляют «серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире». Обе страны намерены предпринять ответные действия. «Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН», — сказал японский премьер Синдзо Абэ.