США ввели санкции против российских фирм из-за сотрудничества с КНДР

Министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц из-за сотрудничества с КНДР в области развития ракетных и ядерных технологий. Об этом сообщает Reuters.

В списке попавших под ограничения компаний две российские: «Ардис-Подшипник» и «Независимая нефтяная компания», а также гражданин России Игорь Мичурин 1978 года рождения.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

Кроме того, под действие американских санкций попали компании из Китая и КНДР, а также несколько граждан этих стран.

29 мая Северная Корея произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.

В Южной Корее и Японии назвали ракетный пуск нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Токио заявил «решительный протест»; Пхеньян подчеркнул, что испытания представляют «серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире». Обе страны намерены предпринять ответные действия. «Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН», — сказал японский премьер Синдзо Абэ.