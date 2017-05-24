Трамп назвал Ким Чен Ына «безумцем с ядерным оружием»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте назвал лидера КНДР «безумцем с ядерным оружием», пишет газета The Washington Post со ссылкой на стенограмму беседы, оказавшуюся в ее распоряжении.

В ходе состоявшегося 29 апреля звонка Трамп, в частности, выразил удовлетворение тем, что несколько раз ракетные испытания в КНДР заканчивались неудачно. «Это хорошая новость», — отметил американский лидер.

Дутерте заметил, что Ким Чен Ын играет своими бомбами, словно игрушками, и предположил, что однажды он может сойти с ума. Трамп в ответ указал на значительное военное превосходство США над Северной Кореей. «Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, предоставить свободу. У нас много огневой мощи, больше, чем у него, раз в 20, но мы не хотим ее использовать», — подчеркнул он.

Также собеседники обсудили роль Китая в возможном обуздании руководства КНДР. Дутерте считает, что именно у КНР «последняя карта» в этом деле. Трамп, в свою очередь, заявил, что Китай решает проблему, но если он этого не сделает, то это сделают США.

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Дутерте предложил позвонить председателю КНР Си Цзиньпину и подчеркнуть важность того, чтобы поведение Пхеньяна изменилось. «Вы можете сказать ему, что я на него рассчитываю», — ответил Трамп. Он был у меня во Флориде два дня, я с ним хорошо познакомился. Он хороший парень», — добавил президент США.

Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа признал, что стенограмма точная, однако отказался комментировать факт утечки. Издание получило документ, классифицированный на Филиппинах как «конфиденциальный» и не предназначенный для публикации, от неназванного источника.

Газета отмечает, что спустя всего несколько дней после этого разговора, 1 мая, Трамп заявил, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном. Для этого, по словам хозяина Белого дома, необходимы подходящие условия. «Если бы для меня было уместно встретиться с ним, (...) для меня было бы честью это сделать», — сказал он. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер позже заявил, что в настоящее время нет условий для встречи нет. «Если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся», — уточнил он.

В последнее время политическая ситуация вокруг Корейского полуострова остается напряженной. США выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В Вашингтоне заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления с целью заставить Пхеньян отказаться от этих программ. Добиваться этого США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.