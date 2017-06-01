В МИД России пообещали ответить на введенные США санкции из-за КНДР

Россия уже прорабатывает ответные меры на введенные США санкции, связанные с КНДР. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, Москва стремится не загонять отношения с Вашингтоном совсем в тупик, но последние действия Минфина США не помогают решению этой задачи. «Что касается нашего возможного ответа (на введенные новые ограничительные меры), то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться (с ответом), исходя все из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над перспективой их улучшения», — сказал Рябков.

Также замминистра выразил глубокое сожаление, что расширение санкций против России произошло уже после смены администрации США. «Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз», — прокомментировал он.

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Ранее Минфин США ввел санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц из-за сотрудничества с КНДР в области развития ракетных и ядерных технологий. В списке попавших под ограничения компаний две российские: «Ардис-Подшипник» и «Независимая нефтяная компания», а также гражданин России Игорь Мичурин 1978 года рождения.

Кроме того, под действие американских санкций попали компании из Китая и КНДР, а также несколько граждан этих стран.

Недовольство США вызывают продолжающиеся испытания ракетных систем в КНДР. Также Вашингтон требует отказа Пхеньяна от ядерной программы.