РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года

В первом полугодии РЖД перевезла 177,3 миллиона тонн каменного угля. Это на 9,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенное наращивание объемов железнодорожных перевозок стало следствием высокого спроса на российский уголь на мировых рынках, сообщается в пресс-релизе компании, присланном в редакцию «Лента.ру».

В РЖД отмечают, что значительный прирост погрузки угля отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу за первые шесть месяцев было отправлено 47 миллионов тонн твердого топлива (на 6,5 процента больше, чем в первом полугодии 2016-го), на Октябрьскую железную дорогу — 26,1 миллиона тонн (рост на 21,3 процента), на Северо-Кавказскую — 8,6 миллиона тонн (рост на 19 процентов).

В сообщении компании подчеркивается, что объемы перевозок каменного угля продолжали расти, несмотря на проводимые ремонтно-путевые работы. В частности, в феврале текущего года (когда объем ремонта был минимален) в среднем в сутки отправлялось более 434 тысяч тонн угля, а в июне при максимальных объемах ремонта составил 475 тысячи тонн.

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РЖД готово к дальнейшему увеличению объемов перевозок. С учетом существующих сегодня определенных инфраструктурных ограничений, компания предлагает клиентам альтернативные варианты доставки всех видов грузом. А для ликвидации «узких мест» железнодорожной сети реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

«Грузооборот железных дорог так называемого Восточного полигона за последние 10 лет увеличился более чем на 50 процентов и продолжает расти. Это диктует необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры», — говорит заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Поликарпов.

Он напомнил, что, по расчетам экспертов, протяженность участков с ограничениями превышала четыре тысячи километров. Финансирование проектов реконструкции БАМа и Транссиба определено в размере 562,2 миллиарда рублей, из которых 260,2 миллиарда рублей выделяет госбюджет, а 302 миллиарда рублей — РЖД, подчеркнул Поликарпов.

