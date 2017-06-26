РЖД прицепят к поездам вагоны для проверки пассажиров на ВИЧ

«Российские железные дороги» проведут совместную акцию с Минздравом по проверке пассажиров на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для этого специально оборудованные вагоны прицепят к поездам, которые следуют до регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Пассажиры смогут анонимно сдать кровь и проконсультироваться со специалистом.

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Акция пройдет с 8 июля до 20 октября в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях и Ханты-Мансийском автономный округе.

В апреле в России был утвержден перечень ведения федерального реестра ВИЧ-инфицированных, а также больных туберкулезом. Сведения о заболевших будут появляться в течение трех дней после установления факта заражения.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По данным министра, 57 процентов инфицированных заразились инъекционным путем.

