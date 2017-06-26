Казахстан отказался пускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД

Казахстан с мая отказался допускать на свои железные дороги инновационные вагоны чужих администраций. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Формальным основанием запрета стала неготовность инфраструктуры. 26 апреля «КТЖ — Грузовые перевозки» направили РЖД телеграмму, в которой сообщалось, что железнодорожные пути не приспособлены для курсирования вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. В результате с 4 мая РЖД запретило подачу таких вагонов в Казахстан.

Материалы по теме Вагонная артиллерия Развитие тяжеловесного движения в России выгодно

Источник издания сообщает, что этот шаг стал ответом на отказ РЖД допустить на свою сеть 5,4 тысячи инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном в 2011-2012 годах.

Инновационными вагонами называют несамоходные транспортные средства с повышенной нагрузкой на ось — свыше 25 тонн. По данным РЖД, в настоящее время на российских железных дорогах эксплуатируется порядка 65 тысяч таких вагонов.

