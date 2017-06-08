РЖД найдут способ избавиться от старых электричек

«Российские железные дороги» (РЖД) вместе с регионами разработают модели финансирования для обновления подвижного состава пригородных пассажирских компаний (ППК). Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на международном форуме «Стратегическое партнерство 1520», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Белозерова, сейчас подготовка вариантов обновления парка ведется «на высшем уровне».

«Очень сложный вопрос — обновление пассажирского пригородного подвижного состава. Мы практически не закладываем эти средства [в бюджет компании], поскольку созданы ППК и они должны заниматься этой работой», — сообщил Белозеров. ППК, по его словам, с позицией РЖД не согласны и полагают, что именно инфраструктурная монополия отвечает за обновление парка электричек.

«Для обновления парка нужно создать условия. При этом региональные комиссии по тарифообразованию в ряде случаев вычеркивают цифры по амортизации или лизингу (подвижного состава). А это и есть механизмы восстановления парка», — пожаловался глава РЖД.

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

Белозеров подчеркнул, что далеко не все ППК убыточны: «Прибыль есть, но она создается за счет низкой себестоимости перевозок и возраста подвижного состава». По его словам, вопрос его обновления будет рассмотрен совместно с регионами, а затем выберут приемлемую модель финансирования этой статьи расходов.

Президент РЖД добавил, что регионы в последние несколько лет начали активно разрабатывать свои транспортные модели, которые позволят пассажирам использовать разные виды транспорта. «Сейчас произойдет понимание, как оптимизировать все эти потоки и маршруты. В ряде случаев оптимизируется железнодорожная сеть, усиливается — автобусная. Принятие законопроекта о смешанных перевозках в этом смысле решит вопрос удобства, но не тарифообразования», — добавил он.

По мнению Белозерова, в пригородном пассажирском сообщении пока невозможно избежать субсидирования. Наиболее существенные вливания происходят из госбюджета для компенсации платы за пользование инфраструктурой, в меньшей степени выпадающие доходы ППК компенсируют регионы.