Белозеров рассказал о беспилотных поездах для МЦК

«Российские железные дороги» (РЖД) тестируют систему беспилотных поездов на Московском центральном кольце, она может заработать в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на международном форуме «Стратегическое партнерство 1520», передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что компания «в принципе готова» работать на МЦК без человека. «Но очень большой пассажиропоток. Какой-то промежуток времени, несколько лет или меньше, нам потребуется, чтобы четко сказать, что такая технология позволяет нам работать без человека и при этом обеспечить полную надежность», — пояснил он.

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Белозеров добавил, что машинистов в таком случае сменят, к примеру, операторы локомотивов. «Я сторонник максимального использования машин, но если что-то произойдет с поездом на БАМе, ряд операций машины не в состоянии выполнить», — отметил он, добавив, что можно прибегнуть к частичной автоматизации.

Глава РЖД также напомнил о том, что автоматизированная система управления уже успешно применяется на станции Лужская. «Это одна из самых инновационных грузовых станций на сети. Все условия для работы без человека там созданы. Если локально что-то произойдет, а техника иногда отказывает, всегда можно на это отреагировать», — сказал Белозеров.