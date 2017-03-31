Пассажир попал под поезд на станции МЦК

Пассажир попал под прибывающий поезд на станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в пятницу, 31 марта, передает ТАСС со ссылкой на аккаунт магистрали в Telegram.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 19:44 мск. «Пешеход, нарушая правила безопасного поведения, переходил пути перед приближающимся электропоездом, в результате чего был травмирован», — говорится в тексте.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о его гибели.

Отмечается, что движение всех поездов по часовой стрелке было приостановлено на 10 минут. В обратную сторону «Ласточки» следуют в обычном режиме.

27 марта сообщалось о приостановке движения поездов монорельсовой транспортной системы на северо-востоке Москвы, которая произошла из-за упавшей на рельсы ели. Инцидент произошел между станциями «Телецентр» и «Улица Милашенкова». Людям, эвакуированным из вагона, пришлось идти пешком до ближайшей остановки.