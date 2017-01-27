Упавший с эскалатора в московском метро слесарь проломил череп

При проведении работ в московском метро слесарь сорвался с эскалатора. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь на 27 января на станции «Белорусская». Мужчина упал с высоты 2,5 метров. Пострадавший был доставлен в институт имени Склифосовского, однако он отказался от госпитализации. После оказания медицинской помощи он уехал домой в подмосковные Люберцы.

Позднее в метрополитене опровергли данную информацию. «У одного из сотрудников метро резко ухудшилось самочувствие при обслуживании эскалатора, что спровоцировало падение. В результате был диагностирован ушиб мягких тканей теменной области», — сообщил сотрудник пресс-службы метро агентству «Москва».

Он добавил, что рабочий уже вернулся к исполнению должностных обязанностей.

Ранее в январе москвичка Татьяна Королева получила черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести на станции «Кузьминки» столичного метрополитена. На выходе женщина получила удар дверью и потеряла сознание. Пассажиры отнесли ее в сторону. Когда москвичка пришла в себя, оказалось, что ее кошелек украден. Пострадавшая собралась подать в суд на метрополитен. Нанесенный ей ущерб она оценила в три миллиона рублей.

