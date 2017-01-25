Получившая ушиб мозга на «Кузьминках» москвичка собралась засудить метро

Москвичка Татьяна Королева, получившая травмы после удара дверью на станции «Кузьминки», собирается подать в суд на метрополитен. Причиненный ей ущерб Королева оценивает в 3 миллиона рублей. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал «360».

Пострадавшая считает, что Московский метрополитен не соблюдает технику безопасности. «Вместо меня могла бы быть какая-нибудь бабушка и потерять жизнь», — заявила она.

Инцидент произошел 21 января в вестибюле «Кузьминок», когда Королева выходила из метро. Шедший перед ней мужчина так толкнул дверь, что девушка получила сильный удар и потеряла сознание. Пассажиры отнесли ее в сторону. Когда москвичка пришла в себя, оказалось, что ее кошелек украден. По утверждению Королевой, охранники метро не пришли к ней на помощь.

У пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга средней степени тяжести.