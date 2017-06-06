Таблички «вход» и «прохода нет» сняли с дверей московского метро

На дверях в московском метро стикеры с надписями «Вход» и «Прохода нет» заменили на таблички со схемой станции. Новый стандарт навигации внедрили в преддверии Кубка конфедераций, сообщает РИА Новости.

«Теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке», — рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в столице в ближайшие три года будет построено не менее 30 новых станций метро. По его словам, в 2016 году был поставлен абсолютный рекорд строительства станций внеуличного рельсового транспорта — были возведены 39 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

