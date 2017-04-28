В московском метро объявили ложную воздушную тревогу

В московском метро утром в пятницу, 28 апреля, на нескольких станциях прозвучали объявления о воздушной тревоге. Об этом «Ленте.ру» сообщил очевидец.

По его словам, находясь на эскалаторе на станции «Октябрьская», он услышал объявление следующего содержания: «Внимание! Объявлена воздушная тревога! Эскалаторы работают только на спуск! Выполняйте распоряжения работников метрополитена!».

Об аналогичном инциденте на станции «Павелецкая» сообщила радиостанция Business FM.

В пресс-службе метрополитена в комментарии радиостанции «Говорит Москва» поначалу отрицали эту информацию. Позднее там заявили, что произошел кратковременный технический сбой.

«Неполадки сразу устранили. Эскалаторы все работали и на выход, и на вход штатно. Работа метрополитена в этот момент также велась штатно», — рассказал агентству РИА Новости представитель подземки. Отмечается, что сбой длился около пяти минут.