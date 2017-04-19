Тостеры приостановили работу станций лондонского метрополитена

В Лондоне на станциях метро Виктория и Оксфордский цирк было приостановлено движение поездов из-за пожарной сигнализации. Приборы среагировали на работающие тостеры, сообщает The Evening Standard.

По информации издания, в комнатах для сотрудников, расположенных на двух остановках, оставленный в тостерах хлеб начал дымиться. Инциденты произошли независимо друг от друга. Отмечается, что пожарная тревога сработала на самых загруженных станциях лондонского метрополитена.

В апреле стало известно, что британская транспортная полиция (BTP) прервала дискотеку в вагоне лондонской подземки, которую устроили авторы YouTube-канала Trollstation. Правоохранители не стали задерживать организаторов. Участники вечеринки проехали восемь станций, от Embankment до Paddington, прежде чем в вагон зашли полицейские и попросили закончить веселье.

