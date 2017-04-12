Лондонская полиция простила организаторов дискотеки в вагоне метро

Британская транспортная полиция (BTP) прервала дискотеку в вагоне лондонского метро, которую устроили авторы YouTube-канала Trollstation. Об этом пишет The Guardian. Правоохранители не стали задерживать организаторов.

Танцы начались в поезде линии Bakerloo. Инициаторы пригласили музыкантов и диджеев, оснастили вагон стереосистемой, дискошарами и светомузыкой. Многие из заходивших в вагон пассажиров присоединялись к танцам, другие просто наблюдали за происходящим.

Участники вечеринки проехали восемь станций, от Embankment до Paddington, прежде чем в вагон зашли полицейские и попросили закончить веселье.

Соответствующий видеоролик на YouTube набрал более 76 тысяч просмотров за сутки.

«Наши сотрудники ценят возможность послушать драм-н-бейс, но мы очень просим диджеев воздерживаться от превращения подземки в клуб. Хотя сейчас пасхальные каникулы, для всего есть время и место», — прокомментировали для прессы ситуацию в BTP. Также было отмечено, что шутники «дружелюбно и послушно» выполнили требования блюстителей порядка.

«Атмосфера была отличная. Полиция все прикрыла, но вела себя хорошо», — в свою очередь отметил один из организаторов веселья.