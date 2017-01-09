Забастовка сотрудников метро парализовала Лондон

Видео: 5 News / YouTube

Жители Лондона в понедельник, 9 января, столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников метрополитена в английской столице. Видео транспортного коллапса в городе опубликовано на канале 5 News на YouTube.

Стачка началась 8 января в 21:00 мск. Она продлится 24 часа. Как сообщает BBC News, перестали работать 3 из 11 веток лондонской подземки, в общей сложности закрыты 114 станций.

На автобусных остановках британской столицы образовались огромные очереди, на дорогах возникли серьезные пробки. Число лондонцев, решивших пересесть на велосипеды в связи с ЧП, возросло.

Работники метро организовали забастовку из-за политики руководства по сокращению рабочих мест.

