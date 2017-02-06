Жители Нью-Йорка стерли расистские надписи в вагоне метро

Пассажиры метро в Нью-Йорке (США) стерли расистские и антисемитские надписи и изображения свастики с окон и стен одного из вагонов. Об этом на своей странице в Facebook написал очевидец Грегори Лок (Gregory Locke).

Мужчина рассказал, что сел в метро на Манхэттене, а на дверях и рекламных щитах вагона были нарисованы свастики. По его словам, все находившиеся в вагоне молчали, испытывая дискомфорт от надписей, пока один из мужчин не начал их стирать с помощью салфетки и антисептического геля для рук. К нему присоединились и другие пассажиры. «За пару минут вся нацистская символика исчезла», — отметил Лок.

Американец указал, что жители Нью-Йорка не согласны с расистским отношением к приезжим из других стран. Публикация американца, сделанная 5 февраля, набрала более 656 тысяч лайков и 430 тысяч репостов.

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