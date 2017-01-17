Amazon напугал еврейку запиской с «приветом от дяди Адольфа»

Сотрудник интернет-магазина Amazon спрятал антисемитскую записку в покупках женщины еврейского происхождения. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает издание Metro.co.uk.

Жительница Лондона обнаружила листок с надписью «Привет от дяди Адольфа» в посылке с игрушками, которые она заказала для детей. Находка обеспокоила женщину до такой степени, что она два дня не ходила на работу.

Полиция забрала упаковку, игрушки и записку для экспертизы. «Деяние рассматривается как преступление на почве ненависти, — сообщили журналисту Metro в правоохранительных органах. — Арестов пока не было, следствие продолжается».

В Amazon не реагировали на жалобы, пока рассказ о происшествии не стал распространяться по социальным сетям. После этого компания провела внутреннее расследование и установила виновника. В результате автор записки был уволен.

В ноябре сообщалось, что лондонское кафе перестало торговать смузи со свастикой на этикетке после вмешательства организации, борющейся с антисемитизмом.