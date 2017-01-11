Пользователь Reddit по ошибке купил ботинки со свастиками на подошве

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Пользователь с ником FRSHFSHFCKR пожаловался на Reddit, что случайно купил в интернете ботинки со свастиками на подошве. Об этом во вторник, 10 января, пишет издание Metro.

На опубликованной на сервисе Imgur фотографии показаны подметка ботинка и оставляемый ей след. Каждый шаг в такой обуви оставляет на земле отпечаток восьми маленьких свастик.

Пользователь пояснил, что совершал покупку в интернете и не видел, что изображено на подметке.

В онлайн-магазине Amazon такие ботинки продаются за 39,99 долларов (около 2,5 тысячи рублей). Некоторые покупатели упомянули нацистский символ в своих отзывах.

Один из них оценил приобретение в четыре звездочки из пяти. «Когда разносишь, они очень удобны, — написал он. — Поставил бы пять звездочек, если бы не свастики на подметках, а я не любитель такого».

Другой покупатель дал ботинкам минимальную оценку. «Они оставляют за собой маленькие свастики везде, где ходишь, — предупреждает он. — Посмотрите на подметку снизу».

В ноябре сообщалось, что лондонское кафе перестало торговать смузи со свастикой на этикетке после вмешательства организации, борющейся с антисемитизмом.