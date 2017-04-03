В московском метро поезд эвакуировали из-за бесхозного рюкзака

На станции «Савеловская» московского метро в вагоне поезда обнаружили бесхозный рюкзак. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

«Пассажиры выведены, поезд отогнан в тупик», — сказал собеседник агентства. По его словам, оперативные службы сейчас проверяют предмет.

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Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в штатном режиме.

Ранее в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Изначально была информация о двух взрывах, однако она не подтвердилась. По данным источников, погибли 10 человек, десятки пострадали.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии случившегося, в том числе теракт.