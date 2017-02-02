Собянин пообещал москвичам 30 новых станций метро за три года

В Москве в ближайшие три года будет построено не менее 30 новых станций метро. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании коллегии городского Стройкомплекса, передает телеканал «Москва 24».

Градоначальник отметил, что в прошлом году в столице было построено 39 станций внеуличного рельсового транспорта — метро и Московского центрального кольца (МЦК). «Это действительно абсолютный рекорд, который вряд ли будет в ближайшее время превзойден», — заявил Собянин.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию МЦК ряд направлений, в частности, Кольцевая линия подземки, стали разгружаться. В 2017 году продолжится работа по благоустройству участков, прилегающих к МЦК, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

24 января мэр рассказал, что строительство станции метро «Нижняя Масловка» завершится в сентябре 2018 года. Она войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Савеловская», где будет осуществляться переход между метро и Савеловским вокзалом, передает Национальная служба новостей (НСН).