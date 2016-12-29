В Москве после ремонта открылась станция метро «Фрунзенская»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Фрунзенская», на которой почти год проводился капитальный ремонт. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вместо трех ниток эскалаторов на «Фрунзенской» теперь работают четыре. На станции также восстановлен исторический облик вестибюля, внедрены новые сервисы для пассажиров: оплата по карте, навигация, безопасные турникеты.

По информации Национальной службы новостей (НСН), благодаря установке четвертого эскалатора пропускная способность «Фрунзенской» увеличится на треть, до 28 тысяч пассажиров в час.

В ремонтных работах на станции были задействованы около 150 строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов. Реконструкция началась в январе прошлого года, напоминает телеканал «360».