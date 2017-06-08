В РЖД задумались об инфраструктурной ипотеке

Российские железные дороги (РЖД) прорабатывают варианты использования механизма инфраструктурной ипотеки для развития железнодорожного строительства. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на международном форуме «стратегическое партнерство 1520», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, на мой взгляд, еще одна возможность объединить финансово-технологические усилия. Будет ли применяться (инфраструктурная ипотека)? Точно будет. Но где и в чем, нужно смотреть, как этот механизм будет прописан в законодательстве», — сказал он.

По мнению Белозерова, с помощью инфраструктурной ипотеки можно было бы финансировать некоторые уже существующие проекты. «Для железных дорог это может стать прорывным действием, если развести риски между управлением и инвесторами. Привлечь денег можно было бы гораздо больше, этот механизм мог бы запустить дополнительные проекты», — сказал он.

Белозеров добавил, что РЖД прорабатывает механизм внедрения так называемых инвестиционных тарифов в качестве одной из моделей реализации инфраструктурной ипотеки. «Инвестиционная составляющая в тарифе есть во всех других монопольных отраслях, у нас — нет. Смотрели куда можно (эти деньги) направить», — отметил Белозеров. И добавил, что, по его мнению, средства логично было бы вложить в крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие БАМа, Транссиба и подходов к портам. Размер инвестсоставляющей, по предварительным оценкам РЖД, может достигать двух процентов.

О разработке инфраструктурной ипотеки — нового механизма финансирования строительства дорог, мостов, газопроводов — объявил на ПМЭФ-2017 президент России Владимир Путин. Речь идет о кредитовании частными инвесторами государства для реализации инфраструктурных проектов. При этом предполагается, что последним предложат выгодные условия вложения денег и удобные сроки расчетов. На законодательном уровне данный механизм не закреплен.