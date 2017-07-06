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Пыль в глаза

Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В начале июля губернатор Приморского края Владимир Миклушевский совершил поездку в Находку. Цель визита — лично разобраться в ситуации с перевалкой угля в порту. Большинство стивидорских компаний производят ее так называемым грейферным способом. Ветер разносит угольную пыль по городу. Жители несколько лет жаловались в разные инстанции, выходили на митинги, но к действиям власти региона побудило обещание президента Владимира Путину находкинскому школьнику Андрею Болю, рассказавшему об экологической беде родного города на прямой линии, отреагировать таким образом, чтобы минимизировать ущерб и людям, и экологии.

Сизифов труд

Перевалкой угля в самой Находке в настоящее время занимается десяток стивидорских компаний. Среди них — «ЕВРАЗ НМТП», «Терминал Астафьева», «Порт Восточные ворота — Приморский завод», «Аттис-Энтерпрайс». Зоны погрузочно-разгрузочных работ и хранения твердого топлива размещаются вдоль залива. В непосредственной близости, чуть ли не за забором — жилые дома, больницы, детские сады.

В советские годы сосуществование порта и города с экологической точки зрения можно было назвать мирным. Ведь Находка развивалась как центр судоремонта, рыболовства и рыбопереработки. Отсюда шел на экспорт лес, другие грузы поступали в контейнерах.

С тех пор много воды утекло, и многое изменилось не в лучшую сторону. В 2016 году через Находку было перевалено 55 миллионов тонн угля. Из этого объема 40 процентов пришлось на «Порт Восточный», а все остальное (по несколько миллионов тонн каждая) поделили между собой остальные стивидорские компании.

Большинство из них не вкладывали деньги в защитные технологии, не инвестировали в современное оборудование для переработки сыпучих грузов. Из вагонов уголь разгружают грейферным способом — ковшами. Затем так же перемещают к причальным стенкам, а с них ссыпают в трюмы судов. Темпы — черепашьи. Кроме пыли, жителям досаждает грохот и срежет работающих кранов. И так чуть не круглые сутки.

Совсем иначе построена работа в «Порту Восточный» — крупнейшем в стране специализированный угольном порту. Он проектировался с учетом специфики груза — ближайший поселок защищен сопкой. Здесь все сделано по лучшим стандартам экологической безопасности. В прошлом году были модернизированы и расширены два ветрозащитных сооружения общей протяженностью 600 метров, создана система орошения складов. Уголь разгружают в закрытом боксе с помощью вагоноопрокидывателей роторного типа.

Со штабелей судопогрузочные машины (стакеры и реклаймеры) по желобам подают уголь в трюм. Скорость впечатляет: ежедневно разгружается до 700 вагонов с углем, судно водоизмещением 180 тысяч тонн грузят за двое суток. За год «Порт Восточный» перерабатывает более 23 миллионов тонн угля.

Государево око

О том, чем дышит Находка, президенту рассказал подросток Андрей Боль. Через несколько дней после прямой линии в Находке появились датчики, фиксирующие угольную пыль в воздухе. А недавно с инспекцией приехал губернатор. Миклушевский пообещал жителям, что через две недели будет принята единая программа участия стивидоров в социальной жизни города.

Оценку должна дать Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП), которая по поручению Генпрокуратуры, еще в июне инициировала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды в Приморском крае.

Радикальный способ решения проблемы предлагает группа депутатов Госдумы, разработавшая законопроект, в случае принятия которого открытая перевалка угля в приморских городах и поселках будет запрещена с 1 ноября 2017 года. Федеральные законы «Об охране окружающего воздуха» и «О морских портах Российской Федерации» предлагается внести следующее уточнение: «На морских терминалах, расположенных в границах населенных пунктов, перевалка, обработка (подготовка) угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного оборудования и иного оборудования открытого типа запрещена».

Источник «Ленты.ру» в Госдуме сообщил, что в настоящее время документ проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.

«Коммерсантъ» уточняет, что запрет коснется 23 портовых терминалов, специализирующихся на перевалке угля. В публикации приводится мнение участников рынка, которые предупреждают: потери составят сотни миллиардов рублей, российский уголь потеряет свои позиции на экспортных рынках, стивидорам же грозят массовые увольнения сотрудников.

Последнее актуально в том числе для Находки — в порту сегодня работает около 55 тысяч человек. Если уголь запретят, а замены ему не найдут, то очень многие окажутся безработными.

Качество жизни

Бизнес всегда будет пользоваться дырами в законах, если это позволяет получать более высокую прибыль, уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов. Он — сторонник ужесточения экологического законодательства в сфере перевалки угля.

«Ситуация в Находке — наследие быстрой урбанизации, ошибок в градостроительной политике. Города росли, окружали промышленные предприятия, карьеры, аэропорты, морские порты, и теперь качество жизни людей в этих населенных пунктах не выдерживает никакой критики», — констатировал народный избранник.

По мнению Щапова, в случае с Находкой было бы логично перенести перевалку угля из приспособленных для этих целей терминалов в специализированный порт — «Порт Восточный». «Экспортеры перестроятся, изменят логистику под давлением законодательства и госорганов», — уверен депутат.

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский напомнил, что в 2014 году власти Приморского края запретили перевалку угля открытым способом для всех новых или реконструированных терминалов. «Однако остались действующие терминалы. Они формально принимают разнообразные меры для подавления угольной пыли, однако это не решает проблему», — указал эксперт.

Необходимо провести основательную проверку стивидорных компаний Находки на предмет нарушения экологических, санитарных и гигиенических норм, отметил Андриевский. Нарушителей привлечь к административной и уголовной ответственности. В то же время заслуживает внимания управленческий и технологический опыт порта Восточный, доказывающий, что можно переваливать огромные объемы угля, сведя к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, полагает эксперт.

Груз ответственности

Сложная ситуация с угольной пылью в Находке — скорее исключение из правил, чем правило, говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Этот порт не закроют для экспорта угля при условии, что местные власти и стивидорные компании предпримут исчерпывающие меры по охране окружающей среды, напомнила она.

По ее мнению, перепрофилирование порта Находка в ближайшем будущем вряд ли возможно. «На необработанную древесину были повышены вывозные пошлины, поэтому экспортерам теперь менее выгодно вывозить ее в азиатские страны», — говорит Мильчакова.

Иной точки зрения придерживается старший менеджер департамента консалтинга Deloitte Андрея Семенов. «В сложившейся ситуации угольным терминалам Дальнего Востока имеет смысл рассмотреть перераспределение мощностей в сторону других перспективных потоков и грузовой базы. Например, древесины, черных и цветных металлов (это экспорт), ну а импорт — контейнеров и продукции машиностроения из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сложность перехода на другие грузы определяется специализацией терминалов. «На универсальных терминалах, где используется грейферная погрузка, помимо угля, зачастую переваливают и другие грузы. Такие терминалы способны оперативно перепрофилировать мощности под перевалку альтернативных углю грузов без значительных инвестиций», — уверен Семенов.

Игорь Наумов

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