«Норникель» сократит вредные выбросы на 80 процентов к 2023 году

«Норникель» запускает проект по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. По планам к 2023 году число вредных выбросов сократится на 80 процентов, сообщил РИА Новости специалист проектного офиса по реализации проекта Андрей Северилов.

По его словам, до конца года компания разработает стратегию утилизации. Специалисты рассматривают два варианта: производство элементарной серы или получение серной кислоты с ее последующей нейтрализацией.

С концепцией ознакомились министр природных ресурсов Сергей Донской и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

15 марта «Норникель» завоевал гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания также заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства».

Надеждинский металлургический завод перерабатывает все никельсодержащее сырье Заполярного филиала «Норникеля». Там построили новые производства по улавливанию сернистого газа, установки сушки руды и песчаника, участок сушки концентрата, модернизирована печь взвешенной плавки и сделано многое другое.