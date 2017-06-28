В Норильске отметили годовщину закрытия Никелевого завода

Первую годовщину уникальной операции по закрытию Никелового завода отметили в Норильске, сообщили «Ленте.ру» в компании «Норникель». Плавильный и обжиговый цеха предприятия были полностью остановлены 27 июня 2016 года.

«400 тонн вредных веществ выбрасывалось в атмосферу ежегодно. С того времени, как мы закрыли завод, я думаю, все почувствовали, насколько меньше газа стало, особенно в осенне-зимний период, когда ветер дует со стороны Никелевого завода в направлении города», — рассказал вице-президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала компании Александр Рюмин. На долю предприятия приходилось более четверти выбросов диоксиды серы в Норильске.

С закрытием завода было ликвидировано около 600 источников загрязнения атмосферы, а также двух выпусков сточных вод. В общей сложности, удалось избежать создания более 1,5 миллиона тонн отходов.

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Кроме экологического эффекта, ликвидация предприятия была обусловлена устареванием основных фондов и оборудования. Она дала импульс для развития других производств холдинга. К примеру, Надеждинского металлургического завода, где теперь перерабатывается все никельсодержащее сырье Заполярного филиала «Норникеля». Там построили новые производства по улавливанию сернистого газа, установки сушки руды и песчаника, участок сушки концентрата, модернизирована печь взвешенной плавки и сделано многое другое.

«Большинство работников Никелевого завода трудоустроились на другие предприятия, — осветил кадровый вопрос заместитель директора филиала холдинга по персоналу и социальной политике Андрей Гришин. — Чуть меньше 600 заводчан приняли решение переехать, воспользоваться социальными программами как ветераны металлургического производства. Часть людей решилась на сокращение и переехала на материк, либо трудоустроилась на другие предприятия».

Акционеры Норникеля пока не решили как распорядится освободившей площадкой норильского завода. В настоящее время, ведется работа по демонтажу оставшегося оборудования. На эту работу и на последующую консервацию территории, предположительно, потратят около 20 миллиардов рублей. «Задача первоочередной важности – добыть самое ценное, что подлежит переработке на других предприятиях. Впереди у нас еще демонтаж дымовых труб, а также большой комплекс работ по объектам размещения отходов», — отметил начальник службы заказчика Александр Куленков.

С учетом всех аспектов проект закрытия столь крупного и социально значимого предприятия признан экспертами, по словам представителей «Норникеля», — исключительным для российской промышленной практики.