«Норникель» отпраздновал День охраны окружающей среды приостановкой предприятий

Компания «Норникель» отметила Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня приостановкой работы основных производственных предприятий в Норильске и на Кольском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду, на Норильск — наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении», — отметил главный инженер Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов

В частности, в Норильске приостановили работу обеих печей Ванюкова и конвертеров плавильного цеха Медного завода, благодаря чему было сэкономлено более восьми тысяч кубических метров кислорода, более одной тысячи кубических метров природного газа.

Кольская ГМК была сегодня полностью остановлена на ремонт плавильно-конверторного участка металлургического цеха, он продлился с 9 до 14 часов. Плавильный цех в поселке Никель снизил нагрузку на электропечи и конвертеры на 30 процентов.

В целом, отмечает компания, за 18 лет Кольской ГМК удалось почти в два раза сократить выбросы в атмосферу диоксида серы, при этом компания проинвестировала в экологию за это время более 15 миллиардов рублей.

15 марта «Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания также заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства».