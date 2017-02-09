Путешествие британцев по Транссибу превратили в мультимедийный проект

Британский Совет совместно с сайтом INRUSSIA запустили мультимедийный проект The Storytellers, посвященный путешествию британских и российских художников, фотографов и музыкантов по Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в четверг, 9 февраля, в редакцию «Ленты.ру»

Тысячи километров по Транссибу проехали шескпировед Эндрю Диксон, писатели Алиса Ганиева и Джо Данторн, литературный критики и журналист Константин Мильчин, лидер рок-группы Super Furry Animals Гриф Риз, медиахудожница Франческа Панетта, фотограф Максим Авдеев и кинооператор Арсений Хачатурян. За время поездки они побывали в Москве, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске, где познакомились с местной культурой и пообщались с жителями городов.

Итогом поездки стал интерактивный сайт — вебдок, сочетающий в себе документальное кино, фотохронику, авторские эссе и репортажи.

