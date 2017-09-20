Грузовые поезда пустили по дороге в обход Украины на регулярной основе

Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать по российской железной дороге, построенной в обход Украины. Об этом в среду, 20 сентября, сообщается на сайте РЖД.

«ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе», — отмечается в сообщении.

Первые составы перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы. В РЖД подчеркнули, что тестовая эксплуатация позволит проверить готовность инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

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Указывается, что о дате запуска по линии пассажирских поездов компания сообщит дополнительно.

В августе, когда было объявлено о завершении строительства новой линии и начале пуско-наладочных работ, в РЖД говорили, что окончательный ввод в эксплуатацию и открытие пассажирского движения планируется к концу осени 2017 года.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Там построено семь новых железнодорожных станций. По плану, максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 километров в час, грузовых — 90 километров в час. Линия станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.

О планах построить новую ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории (некоторым поездам приходилось дважды пересекать границу), было объявлено в 2014 году после ухудшения отношений между Москвой и Киевом. Работы начались в 2015-м.