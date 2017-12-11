РЖД запустили все поезда в обход Украины

Российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины, сообщает РИА Новости.

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Переходной период длился сутки, с понедельника поезда начали курсировать исключительно по российской территории.

Двухпутную электрифицированную 120-километровую железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа 2017 года строительно-монтажные работы на этом участке были завершены, началась тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Там построено семь новых железнодорожных станций. По плану, максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 километров в час, грузовых — 90 километров в час. Линия станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.