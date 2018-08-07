Бывший СССР
 
Последние новости
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Найден огромный тайник с оружием времен Второй мировой войны
Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Актриса из «Сверхъестественного» избежала суда по обвинению в сексе с подростком
Призывы к убийствам в WhatsApp вынудили Индию задуматься о массовых блокировках
Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России
Власти Москвы оценили эффект от новых станций метро  
Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека
Новости партнеров

Украина уточнила нюансы прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские власти планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, передает «Интерфакс».

«Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях (Киев считает неподконтрольные территории Донбасса оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру») и в Азовском море. (...). Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне», — заявил он.

Омелян подчеркнул, что ограничения не будут касаться грузового сообщения с Россией. «По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что [украинский железнодорожный оператор] "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем», — заверил министр.

Он также сообщил, что министерство инфраструктуры уже наработало свои планы и направило их на рассмотрение в кабинет министров.

О том, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, министр заявил 6 августа. В декабре он выражал надежду, что «Укрзализныця» сможет принять решение относительно этого вопроса уже в 2018 году.

В мае 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что киевские власти готовятся полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля того же года. Омелян подобную информацию опроверг, но подчеркнул, что, по его мнению, «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Киев приготовился к обрушению экономики из-за прекращения сообщения с Россией
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Киев приготовился к обрушению экономики из-за прекращения сообщения с Россией
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Украина приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 августа
Александр Лукашенко

Поперек Батьки

Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
14:59Сегодня

Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании

15:55Сегодня

Тбилиси назвал виновного в отделении Абхазии и Южной Осетии

12:48Сегодня

В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией

Бывший СССР00:02 3 августа

Так не договаривались

Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
14:37Сегодня

Украинские военные променяют «Здравия желаем!» на клич националистов

13:34Сегодня

Киев приготовился к обрушению экономики из-за прекращения сообщения с Россией

17:52Сегодня

Президент Грузии предостерег от «сюсюканья» с Россией

Бывший СССР00:0416 июля

«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»

Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
15:24 6 августа

Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане

17:25Сегодня

Украина пообещала заставить Россию «заплатить сполна»

16:25 6 августа

Саакашвили раскрыл детали российского «вторжения» в Грузию в 2008 году

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Состояние голодающего почти два месяца Сенцова резко ухудшилось
Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели
Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого
Трамп пригрозил любителям Ирана жестким ответом
Европа испугалась грязных денег из России
Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
Российские корабли зашли в Ла-Манш
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Украина уточнила нюансы прекращения железнодорожного сообщения с Россией
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Президент Грузии предостерег от «сюсюканья» с Россией
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Украина оставила «Газпром» без денег
Названа причина сложных отношений России и Китая
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей
Авторитет Сурик в одночасье стал должником главного вора России
Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека
Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Создан действенный препарат против старения
Названа неожиданная опасность популярных добавок
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана
Смолова будут судить
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Раскрыта причина драки приезжих из Белоруссии со звездой «Такси»
Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве
Избившими звезду «Такси» оказались приезжие из Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Акула убила туриста в Египте
Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей
Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах
Volkswagen построит для России 500 двухцветных седанов Polo
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы