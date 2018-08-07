Украина уточнила нюансы прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Украинские власти планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, передает «Интерфакс».

«Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях (Киев считает неподконтрольные территории Донбасса оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру») и в Азовском море. (...). Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне», — заявил он.

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Омелян подчеркнул, что ограничения не будут касаться грузового сообщения с Россией. «По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что [украинский железнодорожный оператор] "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем», — заверил министр.

Он также сообщил, что министерство инфраструктуры уже наработало свои планы и направило их на рассмотрение в кабинет министров.

О том, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, министр заявил 6 августа. В декабре он выражал надежду, что «Укрзализныця» сможет принять решение относительно этого вопроса уже в 2018 году.

В мае 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что киевские власти готовятся полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля того же года. Омелян подобную информацию опроверг, но подчеркнул, что, по его мнению, «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

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