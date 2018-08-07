Киев приготовился к обрушению экономики из-за прекращения сообщения с Россией

Экономика Украины в случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией рухнет окончательно. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, видео доступно на YouTube.

По его словам, сильнее всех в случае подобного развития событий пострадают миллионы украинцев, которые сейчас работают в России. «Как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, которые являются гражданами Украины, они работают на территории России. И если завтра, условно говоря, прекратить железнодорожное сообщение [между Украиной и Россией], то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — поведал парламентарий.

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Подобные меры, по его словам, станут подарком третьей стороне, которая начнет на этом зарабатывать. «А наша экономика, которая и так находится в стагнации благодаря нашему правительству попрошаек, окончательно рухнет», — уверен Мосийчук.

Он отметил, что перед принятием решений относительно прекращения сообщения властям страны следует посоветоваться с обществом, представителями бизнеса и предпринимателями.

6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

В мае 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что киевские власти готовятся полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией уже с 1 июля того же года. Омелян подобную информацию опроверг, но подчеркнул, что, по его мнению, «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

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