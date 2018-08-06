Украина приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Киевские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом в понедельник, 6 августа, в эфире телеканала «1+1» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Видео доступно на YouTube (22:50).

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — ответил министр на вопрос, не планируется ли увеличение числа поездов, идущих по маршруту Львов — Москва в связи с их большой популярностью.

В Киеве не в первый раз заявляют о намерении прекратить железнодорожное сообщение между странами. В декабре Омелян выразил надежду, что украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» сможет принять решение относительно этого вопроса уже в 2018 году.

В мае 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что киевские власти готовятся полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией уже с 1 июля того же года. Омелян подобную информацию опроверг, но подчеркнул, что, по его мнению, «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

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