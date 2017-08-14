Поезд Львов — Москва стал лидером по вывозу украинцев в Россию

Поезд №073/074 Львов — Москва стал лидером по вывозу пассажиров в Россию железнодорожным транспортом. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет издание «Левый берег».

Согласно данным, которые ПАО «Укрзализныци» предоставило в ответ на запрос депутата Верховной Рады Украины Юрия Левченко, за шесть месяцев 2017 года на львовском поезде пересекли границу на выезд 87,2 тысячи пассажиров, в обратном направлении — 87,3 тысячи.

В общей сложности за полгода 424,6 тысячи граждан выехали с Украины железнодорожным транспортом и 434 тысячи въехали. Также они пользовались составами украинского формирования, следующими в Москву из Киева, Одессы, Николаева, Днепропетровска (переименован Верховной Радой в Днепр — прим. «Ленты.ру») и Хмельницкого, а также поездом из Киева в Санкт-Петербург. Кроме того, через границу переезжали на двух молдавских поездах, Кишинев — Москва и Кишинев — Санкт-Петербург.

11 августа завершилось строительство российской железнодорожной ветки в обход Украины на участке Журавка — Миллерово. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень. В РЖД считают, что проект позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

В мае СМИ сообщили о планах Киева полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что такой вопрос не рассматривался.