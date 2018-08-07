В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией

Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией. Об этом в своем Facebook написал заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Изет Гданов.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — прокомментировал Гданов заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

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В Киеве не в первый раз заявляют о намерении прекратить железнодорожное сообщение между странами. В декабре Омелян выразил надежду, что украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» сможет принять решение относительно этого вопроса уже в 2018 году.

В мае 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что киевские власти готовятся полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией уже с 1 июля того же года. Омелян подобную информацию опроверг, но подчеркнул, что, по его мнению, «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

В октябре 2015 года между Украиной и Россией было прекращено авиасообщение. Через полтора года Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между странами будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России. «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — сказал Омелян. Он не уточнил, каким образом Россия «захватила» эти регионы.

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