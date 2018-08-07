Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Изет Гданов, предложивший отменить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией, заявил «Апострофу», что эта инициатива обусловлена целым рядом причин.

«Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — пояснил он.

Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию. Кроме того, чиновник хотел бы «прекращения всех взаимоотношений и сообщений с агрессором».

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«Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем», — заключил он.

С предложением прекратить автобусное сообщение с Россией Гданов выступил 7 августа. «Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — прокомментировал он заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве в настоящее время рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

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