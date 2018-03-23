Украинских гастарбайтеров назвали угрозой для Украины

Национальный банк Украины (НБУ) изменил методику оценки денег, переведенных трудовыми мигрантами в страну из-за границы. В 2017 году объем денежных переводов составил около 9,3 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее, пишет Bloomberg.

«Частные переводы — важный источник иностранной валюты для Украины», — отметили в НБУ. Их объем значительно выше, чем прямые иностранные инвестиции, добавили в регуляторе.

Аналитики обращают внимание на потери экономики из-за массового выезда украинцев за рубеж. «Трудовая миграция угрожает экономике Украины», — подчеркнула главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Елена Билан.

По мере того, как растет объем денег, поступающих на Украину, растет и спрос на рабочую силу в Восточной Европе, отмечает агентство. Например, в Чехии, имеющей самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе. Компания Skoda Auto заявила, что зарплата ее работников в Чехии увеличится в этом году как минимум на 12 процентов.

В феврале Bloomberg сообщало, что на Украине из-за массовой трудовой эмиграции подходит к концу свободная рабочая сила. Ключевую роль в данном процессе сыграла массовая эмиграция, принявшая особые масштабы с 2015 года.

По данным агентства, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран прибыли более миллиона человек трудоспособного возраста.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!